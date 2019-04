Nog minder dan een week en dan is het Koningsdag! We hebben de outfits die koningin Máxima droeg op de feestdag van het staatshoofd op een rij gezet. Twee jaren staan er niet tussen: in 2007 was Máxima nog maar net bevallen van prinses Ariane, in 2013 was de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Wat is uw favoriet? Laat uw mening achter in een reactie onder dit bericht.