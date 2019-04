Koningin Elizabeth heeft de president van Sri Lanka laten weten met hem mee te leven. Sri Lanka werd zondag, op Elizabeths 93e verjaardag, opgeschrikt door een reeks explosies bij kerken en hotels. Daarbij vielen zeker 290 doden en raakten zeker vijfhonderd mensen gewond.

“Prins Philip en ik waren diep bedroefd toen we hoorden over de aanslagen in Sri Lanka en condoleren de families en vrienden van de slachtoffers”, liet Elizabeth naar president Maithripala Sirisena sturen. De koningin sprak ook haar bewondering uit voor de hulpverleners en liet weten “in deze moeilijke tijd” te denken aan en bidden voor de Sri Lankanen.

Ook de Deense koningin Margrethe stuurde een bericht naar Sirisena. Zij liet weten “diep geschokt” te zijn toen ze hoorde van de “verwoestende en verschrikkelijke terroristische aanslagen”. Margrethe stond in het bijzonder stil bij de Deense slachtoffers. Zo verloor de rijkste man van Denemarken, Anders Holch Povlsen, zijn drie kinderen. De miljardair, grootgrondbezitter en eigenaar van kledingconcern Bestseller, was met zijn gezin op vakantie in Sri Lanka.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima betuigden zondag al hun medeleven. “Wij zijn geschokt door dit brute geweld en zijn in gedachten bij alle getroffenen en hun familie”, aldus het koningspaar. “Overal ter wereld, en ook door ons, wordt voor hen gebeden.”