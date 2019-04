In de Tempel van de Smaragden Boeddha in het koninklijk paleiscomplex in Bangkok is maandag een begin gemaakt met de plechtige ceremonie van het graveren van de naam van de nieuwe koning op de koninklijke gouden plaat. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van het koninklijk wapen en de koninklijke horoscoop.

De gouden plaat speelt een belangrijke rol bij de kroningsplechtigheid voor koning Vajiralongkorn op 4 mei. Het is het eerste dat hij bij de ceremonie krijgt aangeboden, gevolgd door een fiks aantal regalia. Daarna kan de eigenlijke kroning beginnen, waarbij de koning anders dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of op Tonga gebruikelijk, zelf zijn kroon op het hoofd zet.

Op de gouden plaat komt de officiële titel te staan van de koning, samen met zijn horoscoop. Astrologen en boeddhistische geleerden zijn geraadpleegd voor het juiste tijdstip om de inscriptie te plegen. Maandag werd geofferd en gebeden en dinsdag vindt het eigenlijke werk plaats, overzien door een door de koning aangewezen lid van de koninklijke familie.

Toegewerkt naar kroningsplechtigheden

Drie mannen zijn aangewezen om titel, koninklijk wapen en horoscoop aan te brengen. Het is precisiewerk, dat niet in alle rust kan worden gedaan want tijdens de plechtigheid zingen monniken, wordt er op schelpen geblazen en wordt muziek gemaakt door een traditioneel orkest.

In Thailand wordt op vele fronten toegewerkt naar de kroningsplechtigheden. Zondag was er opnieuw een oefening van de zeven kilometer lange optocht of koninklijke parade die de koning op 5 mei, daags na zijn kroning, zal houden.