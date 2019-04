Het Belgische koningspaar is dinsdagmiddag afgereisd naar Luxemburg om daar een laatste groet te brengen aan de eerder op de dag overleden groothertog Jean. Ook koning Albert en zijn dochter prinses Astrid zijn naar het groothertogdom gegaan, zo meldden Belgische media.

Jean trouwde in 1953 met de Belgische prinses Joséphine-Charlotte: dochter van koning Leopold III en zus van de koningen Boudewijn en Albert II. De overleden groothertog was dus een oom van de huidige koning Filip en een zwager van de gepensioneerde koning Albert.

Beide families kwamen met regelmaat bij elkaar over de vloer en deelden in vreugdevolle en droevige momenten. Koning Filip heeft voor later dit jaar een staatsbezoek aan Luxemburg op de agenda staan.