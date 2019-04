Heel minutieus is dinsdag in de tempel van het Smaragden Boeddha, een van de heiligste gebouwen van het paleizencomplex in Bangkok, de naam van koning Vajiralongkorn gegraveerd in een gouden plaat. Tegelijkertijd werd zijn horoscoop aangebracht op een andere plaat en werd het koninklijk zegel uitgesneden.

De drie ceremoniële voorwerpen worden op 4 mei, als onderdeel van de kroningsplechtigheid, aan de koning aangeboden als tekenen van zijn waardigheid. Wat de door de hofastroloog Chatchai Pinngern getrokken horoscoop voor Vajiralongkorn in petto heeft, werd niet bekend gemaakt.

Astrologen en boeddhistische geleerden hadden het juiste tijdstip bepaald waarop de handelingen moesten plaatsvinden. Het uitsnijden en graveren nam drie uur in beslag en werd omlijst met tal van boeddhistische rituelen. De koning was zelf niet aanwezig maar werd vertegenwoordigd door een familielid.

Beieren

Het Duitse blad Bild liet dinsdag zien waar Vajiralongkorn wel was: in Beieren, waar hij een aantal huizen bezit. Hij werd gefotografeerd bij een skilift in een opmerkelijke outfit, namelijk in een klein rood topje.

Het was niet voor het eerst dat de Thaise koning zo schaars gekleed in Duitsland werd aangetroffen. In Thailand worden de opnamen gecensureerd en circuleren alleen foto’s van de koning in uniform, maar in Beieren is de Thaise wet op majesteitsschennis niet van kracht.

Wel werd dinsdag bekend dat twee vooraanstaande leden van de Royal Guard plotseling zijn ontslagen. Volgens waarnemers is er mogelijk een verband met het feit dat de koning zo vlak voor zijn kroning zo schaars gekleed en in gezelschap van al even karig geklede vriendin gefotografeerd kon worden.