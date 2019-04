Groothertog Jean van Luxemburg, die na een kort ziekbed op 98-jarige leeftijd is overleden, is twee keer op staatsbezoek geweest in Nederland. Dat waren voor hem zeer bijzondere bezoeken vanwege de historische en familiale banden met de Oranjes en vanwege zijn eigen deelname in 1944 aan de bevrijding van ons land.

Groothertog Jean heeft tal van hoogtepunten in het leven van de Nederlandse koninklijke familie ook van nabij meegemaakt. Zo was hij als erfgroothertog in september 1948 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam bij de inhuldiging van koningin Juliana en in 1962 bij het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard. Ook was hij, inmiddels staatshoofd geworden, te gast op de bruiloft van prinses Beatrix en Claus von Amsberg in 1966.

Een jaar later kwam Jean samen met echtgenote groothertogin Joséphine-Charlotte op staatsbezoek, een visite die koningin Juliana in 1971 beantwoordde met een tegenbezoek aan Luxemburg. De nieuwe Nederlandse vorstin Beatrix koos in 1981 het groothertogdom en groothertog Jean als bestemming van haar eerste staatsbezoek. In mei 1992 brachten Jean en Joséphine-Charlotte vervolgens hun tweede staatsbezoek aan Nederland.

Balkon

Bij de troonsafstand van groothertog Jean in 2000 was ook koningin Beatrix aanwezig, en zij verscheen met de Luxemburgse groothertogelijke familie en het Belgische koningspaar ook op het paleisbalkon. Beatrix was in 2005 vanzelfsprekend bij de uitvaart van Joséphine-Charlotte en toen zij in 2012 kort na het ski-ongeluk van prins Friso op staatsbezoek ging naar Luxemburg, verscheen Jean ook bij de privélunch. Later dat jaar zagen Beatrix en Jean elkaar weer bij het huwelijk van zijn kleinzoon erfgroothertog Guillaume. Beatrix woonde in 2016 ook het feest bij ter gelegenheid van zijn 95e verjaardag.

Ontmoetingen waren er behalve bij koninklijke gebeurtenissen in binnen- en buitenland bijvoorbeeld ook bij de herdenkingen van D-Day en de uitreiking van de Karelsprijs aan koningin Beatrix in 1995, toen ook Jean aanwezig was. Hij had de prijs in 1986 namens het Luxemburgse volk in ontvangst genomen.