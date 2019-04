Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen eind mei een streekbezoek aan de Betuwe. Het koningspaar gaat op 29 mei langs bij de Gelderse plaatsen Opheusden, Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

Willem-Alexander en Máxima laten zich bijpraten over ontwikkelingen en belangrijke thema’s in de regio. Zo krijgt het koningspaar in Opheusden meer informatie over vakonderwijs binnen de laanboomkwekerij. In Tiel wacht het paar een rondleiding bij een transportbedrijf dat veel aandacht heeft voor duurzaamheid.

Vervolgens bezoeken de koning en koningin de proeftuin van Koninklijke FruitMasters in Geldermalsen. Hier krijgen ze meer te horen over circulaire fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen. Tot slot ontmoet het koningspaar jongeren in Culemborg. Hier wordt stilgestaan bij jeugdproblematiek in Nederlandse steden en bij de op maat gemaakte aanpak waarmee Culemborg zijn jeugd weer op weg helpt.