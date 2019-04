Luxemburg rouwt om het overlijden van een “groot mens en een groot staatsman.” Dinsdag gingen op overheidsgebouwen en het paleis de vlaggen halfstok na de bekendmaking door het hof dat groothertog Jean op 98-jarige leeftijd was gestorven.

Aartsbisschop Jean-Claude Hollerich vroeg aan alle kerken in het land om dinsdagmiddag vanaf kwart over twaalf alle kerkklokken een kwartier lang te luiden als teken van rouw en respect voor Jean. Zaterdagmiddag wordt een speciale mis gelezen in de kathedraal van Luxemburg, waar een week later ook de uitvaart zal plaatsvinden.

Reacties

Reacties op het overlijden kwamen meteen van premier Xavier Bettel, diens voorganger Jean-Claude Juncker en tal van Luxemburgse persoonlijkheden en maatschappelijke organisaties. De premier heeft een extra ministerraad bijeengeroepen en zou later dinsdag een ontmoeting hebben met groothertog Henri.

“Groothertog Jean heeft altijd dicht gestaan bij de Luxemburgers die vandaag verenigd zijn in dezelfde droefheid”, liet Jean-Claude Juncker weten, de huidige voorzitter van de Europese Commissie. “Zijn overlijden is een groot verlies voor het groothertogdom en voor Europa”, aldus Juncker. Hij heeft als premier van Luxemburg jaren met Jean gewerkt en was in 2000 ook aan de macht toen groothertog Jean zijn regeringstaken overdroeg aan Henri.

“Groothertog Jean was een geweldig staatshoofd, maar vooral was hij een geweldig mens. Hij heeft zich zijn leven lang geïnteresseerd voor de individuele mens, en had altijd een luisterend oor voor iedereen en een grote empathie. Hij was ook een echte Scout! Au revoir Monseigneur”, schreef de Luxemburgse minister van familiezaken Corinne Cahen op Twitter.