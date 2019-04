Prins Carlos heeft dinsdagmorgen gereageerd op het overlijden van de Luxemburgse groothertog Jean, die via zijn vaderskant prins van Bourbon-Parma was. “Met verdriet heb ik kennisgenomen van het heengaan van mijn geliefde oom groothertog Jean. Hij heeft met zijn aimabele en wijze persoonlijkheid onze familie en zijn land altijd gediend”, zei Carlos, namens de hele koninklijke familie De Bourbon de Parme.

De Luxemburgse groothertogin Charlotte huwde op 6 november 1919, kort na haar aantreden als staatshoofd, met prins Félix van Bourbon-Parma (1893-1970). Hij was de derde zoon uit het tweede huwelijk van de laatste regerende hertog van Parma, Roberto I. Een oudere zus van Félix, Zita, was op dat moment nog keizerin van Oostenrijk-Hongarije en een oudere broer prins Xavier (1889-1977) zou later de titel van het Italiaanse hertogdom erven. Xavier is de opa van prins Carlos.

Door het huwelijk met prins Félix, die een hogere titel had dan de groothertogelijk familie Nassau, werden de uit het huwelijk geboren kinderen ‘koninklijke hoogheid’. De huidige groothertog Henri voert als één van zijn titels ook nog ‘prins van Bourbon-Parma’. Hij was enkele jaren geleden dan ook aanwezig bij de uitvaart van Carlos’ vader Carlos Hugo, die tot zijn overlijden het hoofd was van het Huis Bourbon-Parma. Die functie heeft prins Carlos nu.