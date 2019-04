Het Witte Huis heeft aan de bevolking en groothertogelijke familie van Luxemburg zijn medeleven uitgesproken na het overlijden van groothertog Jean. Die overleed dinsdag na een kort ziekbed op 98-jarige leeftijd. Jean was staatshoofd van het groothertogdom van 1964 tot zijn troonsafstand in 2000.

,,Groothertog Jean was een grote vriend van de Verenigde Staten’, aldus de namens president Donald Trump uitgegeven verklaring van het Witte Huis. ,,Als we de 75e verjaardag van D-Day naderen, herinneren we ons dat groothertog Jean zij aan zij met Amerikaanse en geallieerde troepen vocht in Normandië, de bevrijding van België en Operatie Market Garden. Zijn bijdragen aan vrede, veiligheid en welvaart tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zullen voor altijd dienen als zijn eervolle erfenis. Zijn stem voor Luxemburg in de wereld en zijn plaats als ware vriend van de Verenigde Staten zal nooit worden vergeten.”

Jean nam als erfgroothertog tijdens de oorlog dienst bij de prestigieuze Irish Guards, waarvan hij na de oorlog door koningin Elizabeth erekolonel werd gemaakt. In die hoedanigheid nam hij ook een paar keer deel aan Trooping the Colour, de officiële viering van de verjaardag van de Britse vorstin. Met de Irish Guards landde hij in juni 1944 in Normandië en trok hij door Frankrijk op naar België en Nederland. Hij kreeg hiervoor na de oorlog het Oorlogsherinneringskruis.

Deelneming

Jean was in 2014 bij de grote internationale herdenking van D-Day, als enige oud-staatshoofd dat ook daadwerkelijk aan de landingen in Normandië had deelgenomen. Hij trof bij die bijeenkomst onder anderen president Barack Obama, koningin Elizabeth en het Nederlandse koningspaar.