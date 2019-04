Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aanwezig bij de opening van het internationaal podiumkunstenfestival Holland Festival. Zij bezoeken op 29 mei de openingsvoorstelling van de 72e editie in Theater Amsterdam.

De openingsvoorstelling is het muziektheaterstuk The Head & The Load van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge. Het stuk vertelt het verhaal van de bijna twee miljoen Afrikanen die in de Eerste Wereldoorlog als dragers zijn gebruikt door de Britten, Fransen en Duitsers. De voorstelling is een combinatie van zang, muziek, dans, schaduwspel en filmprojectie. De muziek is gecomponeerd door Philip Miller en Thuthuka Sibisi. De choreografie is in handen van Gregory Vuyani Maqoma.

Het Holland Festival vindt dit jaar plaats van 29 mei tot en met 23 juni in Amsterdam.