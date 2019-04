Het Luxemburgse parlement heeft woensdagmorgen met een minuut stilte groothertog Jean herdacht, die dinsdag op 98-jarige leeftijd is overleden. Parlementsvoorzitter Fernand Etgen noemde het voormalige staatshoofd een uitzonderlijk mens.

Namens de Kamer van Afgevaardigheden sprak hij een welgemeend ‘merci’ uit voor het verantwoordelijkheidsgevoel en de fijngevoeligheid die Jean als staatshoofd betrachtte. Het parlement had dinsdag na het bekendmaken van het overlijden van groothertog Jean de beraadslagingen over de begroting afgelast en een dag verplaatst.

Premier Xavier Bettel zei in de Kamer dat het voor iedereen in Luxemburg een ,,zwaar ogenblik is. Het treurige bericht van het overlijden heeft ons zeer getroffen en geraakt.” Volgens Bettel rouwde het land om een buitengewone persoonlijkheid ,,naar wie de mensen hebben opgekeken”.

Het Luxemburgse hof maakte bekend dat het staatsbezoek dat president Jorge Carlos Fonseca van Kaapverdië van 7 tot en met 9 mei aan Luxemburg zou brengen tot nader order is uitgesteld. De staatsbegrafenis voor groothertog Jean is op zaterdag 4 mei.