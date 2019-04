Hertogin Catherine en haar zwager prins Harry zijn vanmiddag aanwezig geweest bij de Anzac Day-plechtigheid in de Westminster Abbey. Op Anzac Day worden de Australische en Nieuw-Zeelandse doden herdacht die hun leven hebben gegeven voor hun land en gemeenschap.

Anzac Day valt op 25 april, omdat dat de dag was in 1915 dat de Australische en Nieuw-Zeelandse troepen aankwamen in het Turkse Gallipoli. Daarbij viel voor de eerste keer een groot aantal doden aan de kant van Australië en Nieuw-Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. De herdenking wordt al sinds 1916 in de Abbey gehouden, en het Britse koningshuis is er altijd bij aanwezig.

Ook de hertog van Gloucester is vanmiddag bij de herdenking, omdat hij de titel draagt van kolonel van de Royal Australian Army Education Corps en de Royal New Zealand Army Medical Corps.