Koning Felipe van Spanje bezocht donderdagochtend de vliegbasis Armilla in de provincie Granada. De koning werd daarbij ontvangen met een erehaag van soldaten en werd verwelkomd door de stafchef van de luchtmacht en hooggeplaatste defensiemedewerkers.

Zijne Majesteit groette de gestationeerde luchtmachtofficieren op de basis en kreeg een tour van de faciliteiten. Daarbij mocht hij een kijkje nemen bij de vliegsimulators en de lokalen waarin soldaten worden opgeleid voor de luchtmacht. Ook kon de koning eventjes binnenkijken in de helikopters en de verkeerstoren.

De vliegbasis Armilla is een van de oudste van zijn soort in Spanje. In 1895 werd Armilla al gebruikt voor het laten opstijgen van ballonvluchten. Tegenwoordig is het een school voor helikopterpiloten en is de Spaanse luchtmacht er ook gestationeerd.