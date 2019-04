Het aanstaande keizerspaar van Japan, kroonprins Naruhito en zijn vrouw Masako, heeft donderdag een repetitie bijgewoond van de ceremonies die plaatsvinden op 1 mei. Op die dag neemt Naruhito de Chrysantentroon over van zijn vader Akihito die een dag eerder aftreedt.

Naruhito en Masako oefenden volgens Japanse media de zogenoemde Kenji-to-Shokei-no-gi ceremonie. Daarbij ontvangt de nieuwe keizer de keizerlijke regalia: het heilig zwaard, de keizerlijke spiegel en het keizerlijk juweel, ten teken van zijn nieuwe waardigheid. Ook krijgt de nieuwe keizer het zegel van staat.

Ook de Sokui-go-Choken-no-gi ceremonie werd gerepeteerd. Dat is de eerste audiëntie die keizer Naruhito zal geven voor vertegenwoordigers van regering en parlement, rechterlijke macht en andere belangrijke bestuursorganen.

Twintig ceremonies

In totaal heeft Naruhito na zijn troonsbestijging meer dan twintig ceremonies af te werken. Die gelukkig voor hem wel zijn uitgesmeerd over het hele jaar en bij de planning is rekening gehouden met de wankele gezondheid van de aanstaande keizerin Masako.

Op 4 mei kan het Japanse publiek het nieuwe keizerspaar toejuichen en eind oktober is de eigenlijke inhuldiging, waarvoor ook buitenlandse koningshuizen en gasten zijn uitgenodigd.