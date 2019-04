Het gaat beter met de gezondheid van de Thaise prinses Soamsawali. Dat heeft het Bureau van het Koninklijk Huis donderdag laten weten. De prinses werd begin februari in het Koning Chulalongkorn Memorial-ziekenhuis opgenomen na een hersenbloeding.

Volgens de dokteren is haar algemene conditie aan het verbeteren. De 61-jarige prinses was bij bewustzijn en kon haar lichaam steeds meer bewegen. Haar bloeddruk en pols waren normaal en er waren geen complicaties, aldus het bureau. De prinses moet echter voorlopig wel in het ziekenhuis blijven om te revalideren.

Prinses Soamsawali (61) is een nichtje van koningin Sirikit en was de eerste vrouw van de huidige koning Vajiralongkorn. Het in 1977 gesloten huwelijk van Soamsawali was gearrangeerd door de koningin maar eigenlijk al voor de bruiloft had Vajiralongkorn al een andere relatie. In 1991 werd de scheiding uitgesproken.

Prinses Soamsawali is niet het enige lid van de koninklijke familie in de ziekenboeg. Op 17 april is koningin Sirikit in hetzelfde ziekenhuis opgenomen vanwege een blaasontsteking. Haar jongste dochter prinses Chulabhorn (61) wordt sinds februari in het Ramathibodi ziekenhuis behandelt voor chronische pijn aan haar rug en voor staar. Of ze op 4 mei de kroningsplechtigheid van haar broer Vajiralongkorn kan bijwonen, is onduidelijk.