William bij dodenherdenking in Nieuw-Zeeland

Prins William is donderdag gearriveerd voor zijn tweedaagse bezoek aan Nieuw-Zeeland. Hier woonde de hertog van Cambridge een ceremonie in Auckland bij om oorlogsslachtoffers te herdenken.

William was aanwezig bij de herdenking van de zogenoemde Anzac Day, waarop in Australië en Nieuw-Zeeland jaarlijks wordt stilgestaan bij slachtoffers van alle oorlogs- en vredesoperaties. De 36-jarige Brit ontmoette hier nabestaanden, veteranen en premier Jacinda Ardern. De prins legde ook een krans bij een oorlogsmonument.

Na de ceremonie vloog William naar Christchurch, waarbij vorige maand vijftig mensen omkwamen door een terroristische aanval op een moskee. Daar sprak de prins met de politie over de impact van de terreuraanslag. Ook bezocht hij een ziekenhuis waar hij onder meer langsging bij een 4-jarig slachtoffer.

Het tweedaagse bezoek staat in het teken van de aanslag in Christchurch. Vrijdag treft William mensen die de aanval overleefden en nabestaanden. Ook gaat hij in gesprek met ambulancepersoneel en leiders van de moslimgemeenschap.