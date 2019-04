Bijna 2900 mensen hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander. Bij de lintjesregen werden 2881 mensen in het zonnetje gezet. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen 2912 mensen een lintje kregen.

Een op de drie gedecoreerden is vrouw: 1008 vrouwen en 1873 mannen. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De meeste gedecoreerden komen uit Noord-Brabant (536 mensen), Zuid-Holland (522) en Gelderland (398). Op de Antillen kregen 53 mensen een lintje. Dat is meer dan twee keer zo veel als vorig jaar. Dat is vooral te danken aan een actieve decoratiecommissie op Aruba, zegt het Kapittel voor de Civiele Orden, die over de lintjes gaat.

Niet iedereen die wordt voorgedragen voor een lintje krijgt er uiteindelijk een. Er zijn 3246 voordrachten voor de lintjesregen van dit jaar gedaan. De burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en de verantwoordelijk minister moeten naar elk voorstel kijken. Pas als de minister positief heeft geadviseerd, mag koning Willem-Alexander tekenen voor de onderscheiding. Een op de negen voordrachten is afgewezen. Ook dat komt overeen met afgelopen jaren.