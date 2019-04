Duizenden Nederlanders zullen vrijdag de zin horen: “Het heeft Zijne Majesteit behaagd.” Op dat moment ontdekken ze dat ze een koninklijke onderscheiding hebben gekregen, voor jarenlang vrijwilligerswerk of voor prestaties in hun baan. Ze mogen zich voor de rest van hun leven lid, ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen.

Vorig jaar kregen 2912 mensen een koninklijke onderscheiding, het jaar ervoor 2818 mensen. In 2016 werden 2755 mensen gedecoreerd.

De lintjesregen is traditiegetrouw op de laatste werkdag voor Koningsdag. De betrokkenen, merendeels vrijwilligers die zich al jaren hebben ingezet, worden vaak onder valse voorwendselen ergens heen gelokt. Daar krijgen ze de decoratie opgespeld door de burgemeester, namens de koning.