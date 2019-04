De koninklijke familie doet er verstandig aan genoeg paraplu’s mee te nemen naar Amersfoort. Tijdens hun bezoek aan de stad is het niet zeker of het droog blijft, volgens Weeronline.

Koning Willem-Alexander gaat dit jaar op zijn verjaardag, zaterdag, naar Amersfoort. Daar is vlak voor de start van de festiviteiten om 11.00 uur net een regengebied weggetrokken, maar de droogte is tijdelijk. Richting het eind van de route van circa 1100 meter worden de koning en zijn familie mogelijk getrakteerd op felle buien. De zon zal slechts af en toe te zien zijn.

Niet alleen paraplu’s komen zaterdag van pas. Ook warme kleding is aan te bevelen. Als het droog is ligt de temperatuur rond 11 graden. Tijdens een bui zakt het kwik naar een graad of 7.