De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vormen op Koningsdag een grote steun voor hun jarige vader koning Willem-Alexander. Dit zei de koning in een interview met Dionne Stax van de NOS.

“Ik ben trots op de meisjes, hoe ze ieder voor zich bezig zijn en prachtig meedoen aan deze Koningsdag. Ze vormen een grote steun voor mij”, zei Willem-Alexander.

Amalia prijst de sfeer in Amersfoort. Ze sprak van een fantastische sfeer en noemt het jaarlijkse nationale feest superleuk om mee te mogen maken. “We maken er een groot feest van”, zei Amalia, die het jammer noemde dat ze haar vader niet had verslagen tijdens de regioquiz. Willem-Alexander stond met team Woudenberg in de finale, die werd gewonnen door team Leusden met prins Pieter-Christiaan.