“Het is één groot feest, één groot wij-gevoel. We hebben gezien dat Amersfoort een moderne stad is van de 21e eeuw tegen een middeleeuwse achtergrond”. Dat zei koning Willem-Alexander tegen de NOS.

Koningin Máxima valt vooral de humor op in het aanbod aan activiteiten. Vooral de Cliniclowns en de regioquiz vond ze grappig. ,,Overal was humor.”

Prinses Amalia vindt het ,,superleuk om mee te mogen doen. We maken er samen een feest van”.