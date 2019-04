‘Fantastisch feest in de Keistad’

“Wie het spreekwoord heeft bedacht van de ezel en de steen is nog nooit in de Keistad geweest. Want tegen deze steen wil je je wel heel vaak stoten!” Met deze kwinkslag bedankte koning Willem-Alexander de stad Amersfoort en de acht omliggende gemeenten voor de ontvangst van hem en zijn familie.

Hij noemde de samenwerking, die ook over de provinciegrens heen ging, ,,ongekend”. ,,Samen met de zon hebben we een fantastisch feest gehad”, aldus de de jarige koning.