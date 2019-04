Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie aan Amersfoort aangegrepen om actie te voeren tegen de stijgende zeespiegel.

Op de kade vlakbij de Koppelpoort, waar het gezelschap langsliep, hielden ze spandoeken op met de teksten ‘The oceans are rising, so are we’ en ‘Welkom in Amersfoort aan zee’. De activisten droegen een zwemvest en een deel van hen dook na het passeren van de koning het water in.