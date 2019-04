Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort kijkt terug op ,,een fantastische Koningsdag”. Volgens de burgemeester kwamen er voor deze gelegenheid 45.000 mensen naar de stad.

Vanaf het moment dat de koninklijke familie in Amersfoort uit de bus stapte kwam er volgens Bolsius ,,veel energie en enthousiasme vrij” in de stad. ,,Je bent hier maanden mee bezig. Alles is bedacht en voorbereid, maar alles moet dan natuurlijk nog wel worden uitgevoerd. Dat is gelukt. We hebben historie geschreven”, aldus Bolsius.