Ook Nederlandse militairen op missie in het buitenland hebben zaterdag Koningsdag gevierd. Dat gebeurde met onder meer oranje tompoucen en sporttoernooien.

Voor de militairen in Mali was er een glas met een alcoholvrij oranje drankje en oranje tompoucen. De Nederlandse VN-militairen daar hadden het een stuk warmer dan de koning die in Amersfoort zijn verjaardag vierde: het was in Gao ongeveer vijftig graden.

Ook in Afghanistan waren er taartjes en de militairen in Litouwen vierden feest met de Nederlandse ambassadeur. Op beide plekken werd er door de militairen gesport en gefeest en daarna werd de dag afgesloten met een barbecue.