Op Koningsdag werd de wandeling door Amersfoort van de koninklijke familie even onderbroken voor een kennisquiz. Het koninklijk gezelschap moest verdeeld over verschillende teams antwoord geven op vragen over de regio.

Leusden, het team van prins Pieter-Christiaan, won de quiz. Verder stond Koningsdag in Amersfoort in het teken van theater, sport en vrijwilligerswerk. Eerder tijdens de wandeling deed Pieter-Christiaan volop mee aan een demonstratie basketballen.