Prinses Amalia had zich grondig voorbereid op Koningsdag. Ze wilde zichzelf zo goed mogelijk presenteren, zei ze voor de camera’s van RTL Nieuws en Hart van Nederland.

Met name op de regioquiz had Amalia zich grondig voorbereid. “Ik had alleen niet uitgezocht hoeveel pannenkoeken er worden gemaakt in de vijf pannenkoekenhuizen. Dat was een vraag waar ik niet op voorbereid was. Maar ik wil mezelf zo goed mogelijk neerzetten en eigenlijk geen showversie van mezelf. Dat zeg ik heel eerlijk.”

“Het is altijd een enorm feest en ik ben altijd enorm blij dat ik mee mag doen. En ik zie er elk jaar weer enorm naar uit”, zei Amalia. Ze zegt ontzettend trots te zijn dat iedereen er elk jaar weer een enorm feest van maakt en dat ze in Nederland woont.

Willem-Alexander voegt daaraan toe: “En ik ben trots dat ik drie dochters heb die mij steunen, alle drie, die een waanzinnige rol spelen als ondersteuning voor mij op Koningsdag.” Amalia vindt het wel onwerkelijk om naast haar jarige vader in het middelpunt te staan. “Het is af en toe nog onwerkelijk voor mij om te realiseren dat dit echt mijn leven is. Maar ik heb het altijd heel leuk.”

Willem-Alexander zegt Amalia de tijd te gunnen om zichzelf te leren kennen voordat ze de publieke zaak kan dienen. “Ze moet de tijd hebben en de tijd moet ook gegund worden aan Amalia om zichzelf te leren kennen. En dan pas kan ze Nederland op een goede manier dienen in de toekomst.”