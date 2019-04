Een opmerkelijk onderdeel van Koningsdag 2019 was de sportmassage, waar enkele leden van de koninklijke familie tijdens de route door Amersfoort graag gebruik van maakten. Onder anderen prins Maurits en prinses Laurentien namen plaats op de massagestoel.

“Zo relaxed is Koningsdag nog nooit geweest”, zei Laurentien in gesprek met de NOS. Ze was zeer te spreken over de masseuse. “Ze doet het geweldig. Ik denk dat ik hier nog wel een tijdje blijf.”

De sportmasseur was onderdeel van het sportprogramma in Amersfoort. Pieter-Christiaan deed mee aan potjes basketballen en voetballen, onder toeziend oog van de jarige koning Willem-Alexander.