Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Pieter van Vollenhoven zendt NPO 1 dinsdag een speciale aflevering uit van de TV Show.

Ivo Niehe is aanwezig op het grote verjaardagsfeest in Theater Figi in Zeist. Verder is een persoonlijk gesprek te zien met Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet “over het leven, tachtig worden, de immer groeiende dassenburcht in hun tuin en het feit dat de prinses na 52 jaar huwelijk nog om zijn grapjes kan lachen”.

Ook hun vier zonen prins Maurits, prins Bernhard, prins Pieter-Christiaan en prins Floris komen aan het woord en vertellen openhartig over hun vader. De komende uitzending heet Prof. Mr. Pieter is 80! en is dinsdag te zien op NPO 1 (22.10 uur).

Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris zaten ook afgelopen vrijdag al in de uitzending van TV Show op Reis. De prinsen vertelden hoe hun vader is als opa van elf kleinkinderen, maar ook over zijn werk en zijn opvallende gedrag op Twitter, zijn favoriete internetfilmpjes, zijn gezondheid en zijn leven met prinses Margriet.