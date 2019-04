Koning Willem-Alexander is zaterdag na afloop van de feestelijke viering van zijn verjaardag in Amersfoort met zijn gezin naar Griekenland gevlogen. Daar nam hij ’s avonds in Spetses deel aan de viering van orthodox Pasen, samen met de Griekse koning Constantijn en koningin Anne-Marie. Die hebben net als Willem-Alexander een huis in Porto Heli, bij Spetses.

De Oranjes hebben tijdens hun vakantieverblijf in Griekenland veelvuldig contact met het Griekse koningspaar, dat ook altijd goede relaties onderhield met Willem-Alexanders ouders en grootouders. Koning Constantijn is ook peetoom van de Nederlandse prins Constantijn.

Willem-Alexander heeft ook al eerder het orthodoxe paasfeest gevierd in de Aghios Nikolaos, oftewel Sint Nicolaas kathedraal van Spetses. Op Griekse sociale media zijn zondag tal van opnamen gepubliceerd van het koninklijk gezin, traditioneel met kaarsen in de hand, en koning Constantijn en koningin Anne-Marie.