Dat de Ridderzaal in Den Haag er vroeger van buiten heel anders uitzag, en dat er boekenmarkten en loterijen in het gebouw werden gehouden, zal niet iedereen weten. Dat er in de Hofstad buurtverenigingen waren waarvan de leden elkaar min of meer verplicht hielpen bij familieomstandigheden en branden, en een penning kregen als ze aan de beurt waren, is vast ook niet zo heel bekend. Deze en andere onderwerpen komen aan de orde op de tentoonstelling Glans, glorie en misère; de Gouden Eeuw in Den Haag, die zondag in het Haags Historisch Museum opent met een gratis publieksevenement.

De kleine expositie belicht vooral de society maar ook de ‘gewone man’, glamour, dagelijks leven en ook ellende. Den Haag had in de Gouden Eeuw ook al een aparte status: het was een dorp maar ook het centrum van macht, internationaal diplomatiek middelpunt en stad van Oranjes. En ook destijds waren er mensen die niets liever deden dan kletsen over en kijken naar deze en andere belangrijke figuren. Het museum diepte teksten op van een schoolmeester die bijhield wie hij had gezien. Ze zijn nu uit de mond van een acteur te horen op de tentoonstelling.

Ook een ooggetuige van het afslachten van de gebroeders De Witt, tegelbakker Joachim Oudaen, komt op die manier aan het woord. Bij wijze van uitzondering toont het museum ook een schilderij van Pieter Frits van de moord. Het is eigenlijk een stripverhaal: het toont op een rij de gruwelijke taferelen die zich hebben afgespeeld, tot aan het kannibalisme toe. Toen het werk enkele jaren geleden gerestaureerd werd, bleek dat de naakte lijken van de broers waren overgeschilderd. Er waren kanonnen overheen aangebracht, die nu weer verwijderd zijn.

Aandacht is er ook voor onder anderen Cornelia van Wouw, een rijke dame die een hof voor alleenstaande vrouwen mogelijk maakte. Ze gaf haar dienstmeisje volgens de overlevering een belangrijke functie in de Hof van Wouw, nadat die ontdekte dat Cornelia nog leefde toen een chirurgijn haar had doodverklaard terwijl ze bewusteloos was. De tentoonstelling omvat verder een maquette van het gesloopte Huis Honselersdijk van Frederik Hendrik, een zilveren ‘luiermand’ voor een rijke baby, uitbundige bewerkte handschoenen die een bruid kreeg om haar huwelijk te bezegelen en veel schilderijen.

De expo duurt tot en met 27 oktober.