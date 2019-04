Hardlopers werden zondag verrast met een bezoek van prins Harry. De hertog van Sussex was onaangekondigd bij de London Marathon, wat erop wijst dat ‘Baby Sussex’ nog niet is geboren. Naar verluidt stond het bezoek wel op zijn agenda, maar was het vanwege de naderende geboorte van zijn kind niet bekendgemaakt.

Harry ontmoette bij de grootste marathon van het Verenigd Koninkrijk vrijwilligers en keek naar de deelnemers. Ook reikte hij medailles uit aan rolstoelwinnaars.

Over wanneer Meghan gaat bevallen wordt flink gespeculeerd. Zo wordt onder meer gefluisterd dat de hertogin zondag is uitgerekend. Harry liet zich de afgelopen dagen vaker zien. Zo was hij vorige week zondag bij de paasdienst in St. George’s Chapel en woonde hij donderdag een herdenking bij voor Australische en Nieuw-Zeelandse oorlogslachtoffers in Westminster Abbey in Londen.