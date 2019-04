In Thailand wordt zondag opnieuw geoefend in aanloop naar de uitgebreide kroningsplechtigheden begin mei in Thailand. Straten in de buurt van het Koninklijk Paleis in Bangkok waren gesloten voor de generale repetitie van de parade, waar naast de koninklijke garde ook de Thaise premier Prayut Chan-o-cha aan deelnam.

De Thaise kroningsceremonie begint zaterdag 4 mei en duurt tot en met maandag 6 mei. Belangrijk onderdeel daarvan is de 7 kilometer lange optocht of koninklijke parade die de nieuwe koning Vajiralongkorn op 5 mei, daags na zijn kroning, zal houden.

De 66-jarige koning kwam in 2016 op de troon na het overlijden van zijn vader Bhumibol, die zeventig jaar had geregeerd.