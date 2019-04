Volgens Luxemburgse media worden bij de uitvaart van groothertog Jean komende zaterdag in de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal veel buitenlandse koninklijke genodigden verwacht.

Uit België komen in elk geval koning Filip, koningin Mathilde en het gepensioneerde koningspaar Albert en Paola. Maar waarschijnlijk komen meer familieleden mee, want de afgelopen dinsdag overleden Jean (98) was gehuwd met de Belgische prinses Jósephine-Charlotte.

Koningin Elizabeth zou prinses Anne afvaardigen, terwijl het Noorse hof heeft bekendgemaakt dat koning Harald, koningin Sonja en Haralds zus prinses Astrid naar Luxemburg zullen reizen. Uit Denemarken komen koningin Margrethe en haar zus koningin Anne-Marie van Griekenland.

Volgens de Luxemburgse media woont prinses Beatrix de plechtigheid namens de Oranjes bij, maar de Rijksvoorlichtingsdienst heeft daarover nog geen officiële bevestiging gegeven. Prins Carlos kon eerder in de week nog niet zeggen wie namens zijn familie Bourbon-Parma naar Luxemburg gaat. Jean was via zijn vader prins Félix ook een prins van Bourbon-Parma.

De verwachting is dat Spanje wordt vertegenwoordigd door koningin Sofia, die net als Beatrix drie jaar geleden nog bij het bijzonder verjaardagsfeest van Jean was. Zweden heeft eveneens nog niet gezegd wie er naar de begrafenis gaat. Japan worstelt nog met de vertegenwoordiging vanwege de troonswisseling deze week.