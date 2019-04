De politie van Tokio heeft maandag een 56-jarige man gearresteerd op verdenking van het binnendringen van de middelbare school van prins Hisahito (12). Die is na de troonswisseling later deze week tweede in de lijn van troonopvolging, als enige kleinzoon van de aftredende keizer Akihito. Japan moet daarom extra zuinig zijn op de prins.

Kaoru Hasegawa, zoals de verdachte heet, wist vrijdag onder valse voorwendselen de Ochanomizu University Junior High School binnen te komen en toog daar naar het klaslokaal van Hisahito. Die was dat moment met zijn medeleerlingen elders op het schoolterrein. In het lokaal liet de man bij de lessenaar van Hisahito een stok achter met aan elk uiteinde een mes getaped. De lessenaar was makkelijk te vinden omdat alle leerlingen hun naam op hun schoolbankje hebben staan.

De politie heeft geen idee wat voor motieven de man had. Hij werd dankzij beelden van beveiligingscamera’s getraceerd. Bij het binnensluipen van de school droeg hij een helm, handschoenen en een masker, maar een deel van zijn kleding werd herkend op camera’s van een nabij metrostation. Dat was voldoende voor de politie om hem op te sporen.