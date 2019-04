Keizer Akihito heeft maandag zijn laatste volle dag als keizer van Japan in alle rust doorgebracht. Zoals gebruikelijk heeft hij zijn ochtendwandeling gemaakt over het terrein van het paleis en verder stonden er geen afspraken in de agenda.

Dinsdag is de lang verwachte dag van zijn aftreden. In de ochtend bezoekt de keizer voor de laatste keer de drie Shinto-heiligdommen op het paleisterrein, waar hij eer zal betuigen aan de geesten van zijn voorgangers op de Chrysantentroon.

Aan het einde van de middag is dan de korte ceremonie Taiirei-Seiden-no-Gi, waarin zijn troonsafstand wordt bekrachtigd. De keizer spreekt dan ook voor het laatst de bevolking toe. Aansluitend zijn er afscheidsbijeenkomsten met leden van het Keizerlijke Hofagentschap, de Keizerlijke Garde en zijn naaste medewerkers.

Nieuwe titels

Vanaf woensdag heeft het keizerspaar nieuwe titels: joko heika en jokogo heika, respectievelijk keizer-emeritus en keizerin-emerita. Akihito en Michiko nemen niet deel aan de inhuldiging en troonsbestijging van de nieuwe keizer Naruhito.

Voor het gepensioneerde keizerspaar staat wel een verhuizing voor de deur. Ze verlaten na dertig jaar het keizerlijk paleis om zich tijdelijk te vestigen in de keizerlijke residentie Takanawa. Dit in afwachting van het opknappen en gebruiksklaar maken van het Togu-paleis, dat nu nog wordt bewoond door Naruhito en zijn gezin.