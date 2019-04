De Japanse keizer Akihito (85) treedt dinsdag na een regeerperiode van dertig jaar en een wachttijd van bijna drie jaar af. Een dag later, op 1 mei, komt zijn oudste zoon Naruhito (59) op de Chrysantentroon. Daarmee begint voor Japan ook een nieuwe jaartelling. Het in 1989 begonnen Heisei-tijdperk wordt met de troonsafstand afgesloten en het Reiwa-tijdperk breekt aan.

Keizer Akihito heeft in de zomer van 2016 in omfloerste bewoordingen in een televisietoespraak laten weten dat hij wilde aftreden omdat hij zijn taken als symbool van de natie niet langer naar behoren kon uitvoeren. Zelf tot aftreden besluiten zoals een Nederlandse monarch dat kan, is in Japan niet mogelijk. Regering en parlement hadden vervolgens ruim een jaar nodig om tot een besluit te komen. Voor deze ene keer mocht een keizer aftreden. Het is voor het eerst sinds 1817 dat dit gebeurt.

Keizer Akihito heeft de door eeuwenoude strenge tradities gebonden monarchie met kleine stapjes iets kunnen moderniseren. Dat begon al in 1959 toen hij als kroonprins met een burgermeisje huwde, Michiko Shoda, en zij vervolgens besloten hun drie kinderen zelf op te voeden en dat niet over te laten aan paleisfunctionarissen. Dat was in de ogen van het allesbepalende Keizerlijk Hofagentschap revolutionair.

Als opvolger van oorlogskeizer Hirohito, die tot de Japanse capitulatie nog als god werd vereerd, zette Akihito na zijn troonsbestijging in op vrede en verzoening, met name met de landen die het meest hebben geleden van het Japanse oorlogsgeweld. Het keizerspaar zocht in eigen land nadrukkelijk contact met de bevolking. Troosten en ondersteunen, na de talrijke rampen die Japan in het Heisei-tijdperk troffen, behoorden tot zijn plicht, vond Akihito.