Alle plaatsen voor de uitvaartmis van groothertog Jean die het Luxemburgse hof beschikbaar had gesteld zijn maandagmorgen binnen een uur vergeven. Dat maakte het paleis in de loop van de ochtend bekend. Aanvragen konden via e-mail en per telefoon worden ingediend en al snel moesten mensen worden teleurgesteld.

Het aantal stoelen was overigens beperkt. Familie en officiële gasten en Luxemburgse autoriteiten nemen zaterdag in de Onze Lieve Vrouwe-kathedraal de meeste van de naar schatting 800 plaatsen in.

Leden van de Kamer van Afgevaardigden, de regering, het gemeentebestuur van Luxemburg-stad en vertegenwoordigers van het corps diplomatique hebben maandag in het groothertogelijk paleis de laatste eer bewezen aan de vorige week overleden groothertog. De kist met zijn stoffelijk overschot staat opgesteld in de als rouwkamer ingerichte Salle de la Balance.

Na het eerbetoon van ‘officieel’ Luxemburg kreeg vanaf 14.00 uur de bevolking de kans om afscheid te nemen van Jean. Dat kan ook de rest van de week nog.