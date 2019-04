Catherine, de hertogin van Cambridge, heeft op haar trouwdag een bijzondere onderscheiding gekregen van koningin Elizabeth. De Queen heeft Catherine benoemd tot dame grootkruis in de Koninklijke Orde van Victoria, de hoogste rang in de huisorde.

Benoemingen in de Koninklijke Orde van Victoria, in het Engels de Royal Victorian Order, worden alleen door de koningin zelf gedaan en worden verleend voor “persoonlijke diensten aan de soeverein”. Een officiële reactie vanuit Kensington Palace is er niet, maar volgens Britse media is Catherine “vereerd” en “kijkt ze ernaar uit zich in te blijven zetten ter ondersteuning van de koningin”.

Elizabeth zou Catherine niet toevallig op haar trouwdag hebben onderscheiden. Catherine trouwde op 29 april 2011 met prins William, de oudste zoon van Elizabeths opvolger prins Charles. Sindsdien zet de hertogin van Cambridge zich in voor de Britse koninklijke familie, onder meer als beschermvrouwe van verschillende organisaties. Ook legt ze, al dan niet samen met haar man, buitenlandse bezoeken af namens koningin Elizabeth.

Beatrix

Ook onder anderen prins Charles’ echtgenote Camilla, de hertogin van Cornwall, en Sophie, gravin van Wessex en vrouw van prins Edward, mogen zich dame grootkruis noemen. Elizabeths dochter prinses Anne kreeg de onderscheiding ook. Zij mag zich sinds 2007 bovendien grootmeester van de orde noemen.

De Koninklijke Orde van Victoria, die in 1896 in het leven werd geroepen door koningin Victoria, kent ook een aantal onderscheidingen die vaak worden verleend bij staatsbezoeken. Zo mag prinses Beatrix zich sinds 1958 honorair dame grootkruis noemen. In dat jaar brachten Elizabeth en Philip een staatsbezoek aan Beatrix’ moeder, toenmalig koningin Juliana.