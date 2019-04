In Thailand werd maandag stilgestaan bij de veertiende verjaardag van prins Dipangkorn Rasmijoti, zoon van koning Vajiralongkorn en mogelijk toekomstig kroonprins. In de media verschenen zorgvuldig geselecteerde foto’s van de bij de meeste Thai onbekende jongen.

Hij woont namelijk met zijn vader in Duitsland en verschijnt in Thailand nauwelijks in de openbaarheid. Dat kan na de kroning van de koning dit weekeinde veranderen. Onderdeel van de plechtigheden is het uitdelen van nieuwe rangen en titels binnen de koninklijke familie.

De positie van prins Dipangkorn is zowel voor buitenstaanders als voor Thai niet geheel duidelijk. Hij komt voort uit het derde huwelijk van (toen nog) kroonprins Vajiralongkorn met Srirasmi Suwadee. Dat huwelijk is inmiddels alweer ontbonden, maar Vajiralongkorn is voor de prins blijven zorgen. Dipangkorn verscheen bij de crematieplechtigheden van zijn opa koning Bhumibol in 2017 een aantal malen aan de zijde van zijn vader.

Niet vanzelfsprekend

Dat de koning na de scheiding zijn zorgtaak bleef uitoefenen was helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maandag nog schreef de Thaise krant The Nation met grote stelligheid dat de koning drie kinderen heeft. Dat was geheel in lijn met de door het paleis gekuiste biografie waarin maar liefst vier eerdere zoons van de koning zijn weggepoetst.

Toen zijn tweede huwelijk met Sujarinee Vivacharawongse in 1996 op de klippen liep, werden zij en ook de vier zoons in de ban gedaan. Geld voor hun schoolopleiding in Engeland werd gestopt en ze waren niet langer welkom in Thailand. Officieel bestaan ze zelfs niet meer. Alleen hun zusje Sirivannavari bleef in de vaderlijke gunst. Ze werd weggehaald bij de ex en vergezelt haar vader bij tal van openbare gelegenheden. Ook de dochter uit het eerste huwelijk telt nog mee.

Koning Bhumibol heeft zich nooit tegen de grillen van zijn zoon verzet. Smeekbeden van de vier jongens bleven onbeantwoord. Maar het weghalen van maar liefst vier prinsen (de oudste is inmiddels al veertig) betekende ook een potentieel probleem voor de troonopvolging. Dipangkorn is over vier jaar weliswaar meerderjarig, maar is voor een groot deel buiten Thailand grootgebracht. Hij gaat ook naar school in Duitsland, waar zijn vader een aantal huizen heeft.