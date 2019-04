Koning Carl Gustaf en koningin Silvia wonen zaterdag in de kathedraal van Luxemburg de uitvaart bij van de vorige week overleden groothertog Jean. Dat heeft het Zweedse hof maandag laten weten.

Bij de uitvaart is een groot aantal staatshoofden aanwezig. De Deense koningin Margrethe is present evenals het Noorse koningspaar Harald en Sonja. Uit België komen koning Filip en koningin Mathilde, alsmede Filips ouders koning Albert en koningin Paola. De Britse koningin Elizabeth wordt vertegenwoordigd door haar dochter prinses Anne en namens het Griekse koningshuis is koningin Anne-Marie aanwezig.

De Rijksvoorlichtingsdienst kon maandagavond nog niet bevestigen dat prinses Beatrix het Nederlandse koningshuis vertegenwoordigt, al was dat volgens eerdere berichtgeving wel het voornemen. Uit Nederland gaan in elk geval ook prins Carlos van Bourbon-Parma en zijn echtgenote prinses Annemarie. De overleden groothertog was via zijn vader prins Félix zelf ook een prins van Bourbon-Parma.