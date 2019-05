Op een bijeenkomst in de Grote Kerk in Apeldoorn, waar de aanslag van tien jaar geleden tijdens Koninginnedag is herdacht, zijn dinsdag enkele honderden mensen afgekomen. Er was geen officieel programma, maar tussen 16.00 en 19.00 uur konden slachtoffers, nabestaanden en andere geïnteresseerden in de kerk bloemen neerleggen, een kaarsje branden of samen stil zijn.

Een woordvoerster van de gemeente spreekt van “een mooie, warme en ongedwongen sfeer. Er ontstonden overal spontane gesprekjes waarin mensen elkaar vertelden hoe ze de dag van de aanslag hebben beleefd.” In vitrines lagen knuffels en andere voorwerpen die herinneren aan de tragedie. Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden-Boers (VVD) nam een kijkje in de kerk, evenals haar partijgenoot Fred de Graaf, die destijds burgemeester van Apeldoorn was.

Op 30 april 2009 kwamen acht mensen, onder wie de dader Karst T., om het leven en tientallen anderen raakten gewond bij de mislukte aanslag op de open touringcar waarin de koninklijke familie werd rondgereden.

Eerder dinsdag was in Apeldoorn een besloten bijeenkomst voor direct betrokkenen. Die werd bijgewoond door prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Het paar heeft de afgelopen tien jaar veelvuldig contact onderhouden met enkele van de slachtoffers.