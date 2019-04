Geen buitenlandse gasten in Japan en Thailand

De troonswisseling in Japan noch de kroning van koning Vajiralongkorn in Thailand worden deze week bijgewoond door buitenlandse koninklijke gasten. Anders dan bijvoorbeeld de inhuldiging van koning Willem-Alexander precies zes jaar geleden, toen de Japanse kroonprins Naruhito en de Thaise kroonprins Vajiralongkorn zich onder de genodigden bevonden.

Japan houdt de abdicatie van keizer Akihito, die dinsdagmiddag plaatsvond, en het aantreden van keizer Naruhito sober. Het Japanse publiek krijgt de nieuwe keizer ook pas zaterdag voor het eerst te zien, maar wel achter glas wanneer hij met zijn familie verschijnt op het balkon van de Showa-hal op het paleisterrein.

Later dit jaar echter zijn er wel meer festiviteiten. Op 22 oktober is de plechtige inhuldiging van de nieuwe keizer, waarvoor ook buitenlandse gasten zijn uitgenodigd. De in traditionele gewaden geklede Naruhito zal dan plaats nemen op het speciale takamikura-podium en aan de natie en de wereld proclameren dat hij de troon heeft bestegen.

Vriendschap

In 1990 was prins Willem-Alexander namens zijn moeder koningin Beatrix bij deze plechtigheid voor keizer Akihito aanwezig. Wie dit keer namens de Oranjes naar Japan gaat, is nog niet bekendgemaakt. Mogelijk gaat het koningspaar zelf, gezien de hechte vriendschapsbanden met het nieuwe keizerspaar Naruhito en Masako.

De Thaise koning Vajiralongkorn houdt zijn kroningsplechtigheid ook alleen voor de Thai, al heeft hij op 6 mei wel een ontvangst voor buitenlandse diplomaten. In het najaar is er nog een vervolg van de kroningsfeesten met onder meer een spectaculaire optocht van koninklijke boten op de rivier de Chao Praya in Bangkok.

In het verleden zijn daarvoor wel buitenlandse gasten uitgenodigd, zoals bij het diamanten regeringsjubileum van koning Bhumibol in 2006 toen Willem-Alexander en Máxima kwamen kijken. Details en datum van de boottocht zijn echter nog niet bekend gemaakt.