De Japanse regalia vormen het meest mysterieuze onderdeel van de plechtigheden rond de troonswisseling, met het aftreden van keizer Akihito dinsdag en het aantreden van keizer Naruhito woensdag.

De regalia zijn namelijk zorgvuldig ingepakt, alsof het cadeaus zijn voor de keizer. Maar die mag de pakjes niet openmaken, zelfs niet aanraken en de inhoud zeker niet zien. Daar zijn de regalia te heilig voor. De geheimzinnigheid heeft in Japanse media al de vraag opgeroepen of deze eeuwenoude symbolen van de keizerlijke waardigheid wel echt zijn. Of tenminste echte replica’s.

De Japanse regalia bestaan uit drie heilige schatten: Yata no Kagami (de spiegel), Kusanagi no Tsurugi (het zwaard) en Yasakani no Magatama (het juweel). Volgens de overlevering zijn deze door de goden ooit aan de keizerlijke familie geschonken, maar precieze details zijn niet bekend.

Zonnegodin

Het verhaal rond de spiegel, die de wijsheid van de keizer verbeeldt, gaat terug tot de zonnegodin Amaterasu, die als grondlegger van het keizershuis wordt gezien. In een Shinto-heiligdom in Ise wordt de spiegel bewaard. Het exemplaar is mogelijk duizend jaar oud, maar niemand die het met zekerheid kan zeggen omdat er geen studie of onderzoek naar mag worden gedaan.

De legenden rond het zwaard, dat de dapperheid van de keizer vertegenwoordigt, en het juweel, symbool van zijn goedheid, zijn al even kleurrijk. Volgens de overlevering bevindt het zwaard, dat zou zijn gevormd uit de staart van een achtkoppige slang, zich in het Atsuta-heiligdom in Nagoya. Maar ook dat is niet zeker. Bij de ceremonies rond de troonswisseling wordt een replica gebruikt, die niettemin ook niet mag worden getoond.

Jade

Geleerden denken dat het keizerlijk juweel, dat wordt bewaard in het keizerlijk paleis, het enige origineel is van de regalia. Niettemin is dit kostbare stuk jade ook verbonden aan een mythische oorsprong, als cadeau van de zonnegodin. Bij de abdicatieceremonie dinsdag was het netjes ingepakt en voorzien van een strik.

Bij de ceremonie waarin de troonsbestijging van keizer Naruhito wordt bevestigd worden het verpakte zwaard en het juweel voor hem op tafel gezet, samen met de eveneens ingepakte zegels van staat. Heel anders dus dan in andere monarchieën waar de regalia zoals kroon, scepter en rijksappel juist prominent worden uitgestald. In Thailand zet koning Vajirralongkorn de kroon zaterdag bij zijn kroning ook daadwerkelijk op zijn hoofd.