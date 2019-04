Prof. mr. Pieter van Vollenhoven wacht dinsdagavond bij de viering van zijn tachtigste verjaardag in theater Figi in Zeist een grote verrassing. Maar wat die surprise is, moet tot het feestelijk samenzijn geheim blijven, aldus familieleden.

De professor risicomanagement aan Universiteit Twente en echtgenoot van prinses Margriet heeft familie, vrienden en mensen uit zijn uitgebreide netwerk uitgenodigd voor een – als eerdere edities als maatstaf gelden – vrolijk feest. Meer serieuze zaken komen pas later aan bod.

Zo organiseert zijn alma mater Universiteit Leiden ter gelegenheid van de verjaardag en de recente verschijning van zijn vurige vlugschrift ‘Oproep van een waakhond’ een symposium. Dat gebeurt samen met de Stichting Maatschappij en Veiligheid en heeft het pleidooi van Van Vollenhoven voor een onafhankelijke Nationale Veiligheidsinspectie als uitgangspunt: ‘Een kritische waakhond voor de veiligheid?’

De Koninklijke Luchtmacht zorgde afgelopen vrijdag met goedkeuring van koning Willem-Alexander en minister Ank Bijleveld (Defensie) al voor een verrassend verjaardagscadeau in de vorm van een niet verwachte bevordering tot commodore titulair.