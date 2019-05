Alle Europese regerende vorstenhuizen zijn zaterdagmorgen in de Onze Lieve Vrouwe-kathedraal in Luxemburg vertegenwoordigd bij de uitvaart van groothertog Jean. Dat blijkt uit een voorlopige opgave die dinsdag is verspreid.

Uit Spanje komen koning Juan Carlos en koningin Sofia, die beiden een goede band hadden met groothertog Jean. Prins Albert II van Monaco reist af, evenals erfprins Alois van Liechtenstein en zijn echtgenote erfprinses Sophie.

Het Britse koningshuis is met drie personen vertegenwoordigd. Naast prinses Anne, die een tijd lang samen met Jean lid was van het Internationaal Olympisch Comité, zijn ook de hertog en hertogin van Gloucester aanwezig. Uit Jordanië komen onder anderen oud-kroonprins Hassan en zijn vrouw prinses Sarvath.

De grootste afvaardiging is uit België, maar dat was gezien de familiebanden ook te verwachten. Behalve de twee koningsparen worden onder meer ook prinses Astrid, haar man prins Lorenz, haar broer prins Laurent en koning Filips oudste dochter prinses Elisabeth verwacht.

De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigde dinsdag dat prinses Beatrix namens Nederland aanwezig is. Andere gasten zijn de koningsparen van Noorwegen en Zweden en de Deense en de Griekse koninginnen.