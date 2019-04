Koningin Letizia van Spanje ontmoette dinsdag in Mozambique slachtoffers van de orkaan Idai. Met de ontmoeting rondt de Spaanse koningin een driedaags werkbezoek aan Mozambique af.

Tijdens het werkbezoek dat zondag begon, kwam de Spaanse koningin meer te weten over Spaanse hulp op het gebied van democratisch bestuur, gezondheid, voeding en plattelandsontwikkeling. Op de slotdag verdiepte Letizia zich in de noodhulp voor de slachtoffers van de cycloon Idai die het land een maand geleden trof. Toen vielen meer dan 900 doden in het zuidoosten van Afrika. Dat was nog vóór de ramp die recent werd veroorzaakt door orkaan Kenneth.

De Spaanse koningin reisde dinsdag van Maputo naar Beira, waar ze bij aankomst op het vliegveld werd ontvangen door de gouverneur. In de vergaderruimte van de luchthaven was een informatieve bijeenkomst over de catastrofe die cycloon Idai veroorzaakte.

Die verwoestte de havenstad Beira en zette hele dorpen, uitgestrekte stukken land en 700.000 hectare aan gewassen onder water. In het gezondheidscentrum van Dondo sprak Letizia met hulpverleners en artsen.