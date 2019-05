Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben dinsdag in Apeldoorn een besloten bijeenkomst bijgewoond met nabestaanden van de aanslag op Koninginnedag 2009. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst, die niets zegt over de invulling van de bijeenkomst. Onder de genodigden waren slachtoffers, nabestaanden en familie en ook waarnemend burgemeester Petra van Wingerden-Boers was aanwezig.

Aansluitend is er in de Grote Kerk een herdenking waarbij publiek welkom is. Dat krijgt de gelegenheid een kaarsje te branden of bloemen neer te leggen. Een officieel programma is er niet.

Zeven mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond toen Karst T. in een zwarte Suzuki Swift door het publiek reed en tegen het monument De Naald tot stilstand kwam. Hij had het gemunt op de open bus waarin de koninklijke familie zat. T. overleed aan zijn verwondingen.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, die dinsdag 80 jaar is geworden, hebben de afgelopen tien jaar geregeld contact opgenomen met enkele van de slachtoffers.