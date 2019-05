De koninklijke familie heeft zich dinsdagavond in Theater Figi in Zeist verzameld om de tachtigste verjaardag te vieren van Pieter van Vollenhoven. De verwachtingen van de jarige voor de avond waren bescheiden. “Ik hoop het te overleven”, zei hij bij aankomst op de rode loper.

Zijn zoon prins Pieter-Christiaan zat stiekem met zijn gedachten ook bij de Champions League-halve finalewedstrijd van Ajax. “Natuurlijk gaan ze winnen”, zei de prins desgevraagd. Over het festijn, met een optreden van een cabaretier, wilde hij evenals zijn broers de prinsen Bernhard, Floris en Maurits niets los laten. “We verwachten een leuke avond.”

Het is een privéfeest, dus het strakke hofprotocol was niet van toepassing en de koninklijke pendelbussen deden in Zeist geen dienst. Iedereen kwam op eigen gelegenheid en moest zelf in de parkeergarage van het theater parkeren en vervolgens een stukje wandelen. Goed voor de talrijke Oranjefans, die de prinsen en hun gezinnen nu van dichtbij konden fotograferen.

Genodigden

Pieter en prinses Margriet hadden wel vervoer, evenals prinses Beatrix terwijl prinses Irene zich door een bekende voor de deur liet afzetten. Haar schoondochter prinses Annemarie de Bourbon de Parme arriveerde met prins Floris.

Naast de familie waren er veel genodigden uit de wereld van bestuur en politiek. Zo verscheen oud-premier Jan Peter Balkenende, oud-EU commissaris en oud-minister Neelie Kroes, oud-burgemeester en oud-minister Jozias van Aartsen, oud-senaatsvoorzitter en oud-burgemeester Fred de Graaf en VVD-orakel Hans Wiegel. Maar ook paralympisch toptennister Esther Vergeer en oud-Martinair baas Martin Schröder kwamen feesten.

Margriet en Pieter waren eerder dinsdag in Apeldoorn, waar tijdens een besloten bijeenkomst werd stilgestaan bij de aanslag op Koninginnedag in 2009. Het paar heeft de afgelopen tien jaar veelvuldig contact onderhouden met enkele slachtoffers.